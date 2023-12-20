ЦОДД прогнозирует предновогодний рост числа поездок на 22–29 декабря

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С 22 по 29 декабря ожидается увеличение количества автомобилей на столичных дорогах, водителей призвали отдать предпочтение городскому транспорту. Об этом рассказал руководитель ЦОДД Михаил Кизлык.

"По нашим прогнозам, количество транспортных средств увеличится на 40–50 тысяч транспортных средств с 22 декабря. Ожидаем, что в течение дня по городу будет перемещаться порядка 2,9 миллиона машин в среднем – что на 2% больше к началу декабря (плюс 70 тысяч авто)", – сказал он.

Вместе с тем он рассказал, что с 30 декабря ЦОДД прогнозирует сокращение числа транспорта в Москве. Пик снижения придется на 1 января. Согласно анализу центра, в следующем месяце произойдет исторически меньшая активность на дорогах. В первый день января число машин составит 1,26 миллиона, что на 57% меньше к пику декабря, заявил Кизлык.

По его словам, рост количества машин связан с увеличением поездок в торговые центры. Также в Москву приезжает больше туристов, уточнил Кизлык. Он добавил, что на загруженность будут напрямую влиять погодные условия и временные ограничения.

Ранее стало известно, что загруженность дорог в Москве сократилась в 2023 году на треть. Как уточнил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в среднем за сутки за 11 месяцев этого года передвигалось 2,84 миллиона автомобилей.

Загруженность дорог в столице снизилась на треть в 2023 году