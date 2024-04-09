В ЮВАО появится ЖК с соцобъектом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Жилой комплекс с социальной и деловой инфраструктурой, общая площадь которых составит 162,4 тысячи квадратных метров, появится в районе Выхино-Жулебино на улице Академика Скрябина рядом с пересечением с Волгоградским проспектом. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам строительства Андрей Бочкарев.

По словам вице-мэра, в распоряжении специалистов территория около 5,7 гектаров, из них 135 тысяч квадратных метров займет жилье. Уточняется, что комплекс предусматривает возведение четырех корпусов.

Как отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, на территории возведут детский сад на 175 мест, который после войдет в городскую систему образования. Также в комплексе построят офисные помещения площадью 27,4 тысячи квадратных метров.

"Ориентировочный срок реализации всего проекта – 2028 год", – добавила Княжевская.

Ранее руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил, что в районе Хорошёво-Мнёвники возведут деловой центр в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. По его словам, постройкой объекта займется инвестор, входящий в структуру группы компаний MR Group. Центр расположится в 3-м Силикатном проезде, недалеко от станции Хорошёво Московского центрального кольца, в составе жилого комплекса.