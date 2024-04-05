В Хорошёво-Мнёвниках появится деловой центр к 2028 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Деловой центр в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда возведут в районе Хорошёво-Мнёвники. Об этом рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, постройкой объекта займется инвестор, входящий в структуру группы компаний MR Group. Центр расположится в 3-м Силикатном проезде, недалеко от станции Хорошёво Московского центрального кольца, в составе жилого комплекса.

Овчинский уточнил, что по проекту центр будет u-образной формы, а его площадь составит свыше 85,5 тысячи квадратных метров. Завершение строительства запланировали на 2028 год.

"После ввода объекта в эксплуатацию в Хорошёво-Мнёвниках появится свыше 12 тысяч новых рабочих мест", – добавил глава департамента.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что рядом со станцией "Коммунарка" Сокольнической линии метро появится жилой комплекс с социальной и коммерческой недвижимостью. Вице-мэр отметил, что проект также предполагает строительство общественно-деловых объектов, детского сада и физкультурно-оздоровительного комплекса. Реализация будет осуществляться за счет инвестора. Кроме того, на территории будет выделено место для организации парковочных мест.