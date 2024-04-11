Семь жилых домов снесли по программе реновации в поселении Мосрентген

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты в этом году снесли уже семь жилых домов в рамках программы реновации столичного жилья в поселении Мосрентген ТиНАО. Об этом рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"Их жители переехали в новые квартиры по программе реновации", – сказал глава департамента.

Речь идет о доме 14, корпусе 2, и доме 14А, корпусе 3, на улице Адмирала Корнилова, доме 53 в деревне Мамыри и домах 9, 19, 25 и 26 в поселке Завод Мосрентген. Всего с начала реновации в поселении снесли уже 14 домов, добавил он.

Загрутдинов указал, что сооружения демонтировали при помощи умного сноса, ставшего стандартом для всей программы. Основными принципами сноса стали безопасность, экологичность, и максимальная переработка со вторичным использованием отходов.

"Еще одним из приоритетов умного сноса является максимально возможное сохранение окружающих деревьев при демонтаже здания", – уточнил он.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что всего в программу реновации было включено уже 5 175 старых пятиэтажных домов, в которых проживает почти миллион человек. При этом в поселениях Сосенском и Мосрентген переселение жителей полностью завершено.

Также, по словам мэра Москвы, в Мосрентгене создается транспортный хаб, который обеспечит для граждан удобные пересадки между разными видами городского транспорта. В частности, в него войдет будущая станция Троицкой линии метро "Корниловская". Мэр уточнял, что она готова уже на 70%.