Около 3,3 тыс жителей ТиНАО получили квартиры по программе реновации с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 3,3 тысячи жителей ТиНАО получили квартиры по программе реновации с начала этого года. Об этом рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"Программа реновации в Новомосковском административном округе началась в 2019 году. С того момента город предложил новые квартиры жителям 98 старых домов в девяти поселениях. Свыше 6,2 тысячи человек уже стали правообладателями жилья в новостройках", – подчеркнул он.

ТиНАО входит в тройку лидеров по числу жителей, которые заключили договоры в этом году. В Юго-Восточном и Восточном административных округах правообладателями жилья стали около 5,4 тысячи и почти 3,5 тысячи горожан соответственно.

"По программе реновации в Новомосковском административном округе столицы будут расселены 125 старых домов, новое современное жилье получат порядка 11 тысяч москвичей", – уточнил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

В ТиНАО под заселение передали свыше 240 тысяч квадратных метров жилья в поселениях Десеновском, Рязановском и Мосрентген. Еще 38,5 тысячи квадратных метров возводится или проектируется.

Ранее руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что в столичном районе Кузьминки начали строить дом на 299 квартир по программе реновации. Новостройка возводится на улице Маршала Чуйкова. Дом будет состоять из шести секций, объединенных подземной парковкой для автомобилей.

До этого стало известно, что новый дом из четырех корпусов с подземным паркингом построили и сдали в эксплуатацию на юго-западе Москвы по программе реновации. Корпуса находятся по адресу улица Новочеремушкинская, дом 35.

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