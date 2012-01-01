Садовод Туманов посоветовал обрезать плодовые деревья до распускания почек

Привести в порядок деревья и кустарники, отремонтировать грядки, перекопать и удобрить почву – все это профессиональные садоводы рекомендуют сделать в апреле. По словам экспертов, в мае начнется активная пора высадки растений. Поэтому будет некогда заниматься мелкими делами. Подробности о том, какой перечень работ нужно провести на участке во втором месяце весны, читайте в материале Москвы 24.



Работы в саду

Пока не распустились почки, необходимо завершить обрезку плодовых деревьев и кустарников в саду, а также сделать растениям прививки. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов.

"Не нужно спиливать ветви пилой, так можно навредить деревьям. Лучше использовать секатор. Займитесь ветками, которые поломаны, отмершие. Их можно смело срезать. Также следует убрать ветки, которые мешаются. То есть трутся друг о друга или затеняют соседей. Ветка должна освещаться хотя бы несколько часов в какой-то период дня", – объяснил эксперт.





Андрей Туманов председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Не менее важно ухаживать за штамбами (часть ствола до первой скелетной ветви нижнего яруса кроны. – Прим. ред.). Трещинки необходимо почистить ножом и замазать садовым варом. Мало кто обращает на них внимание, но после такие раны могут привести к большим проблемам.

Кроме того, в апреле стоит обработать деревья от вредителей, которые зимовали в кроне или под корой, рассказала Москве 24 садовод Ольга Воронова.

"Это делается специальными препаратами от вредителей. Процедуру проводят со всеми плодовыми деревьями, ягодными кустарниками, например смородиной и крыжовником. Используются такие препараты до появления почек", – уточнила она.

По словам эксперта, в апреле можно побелить деревья во избежание инфекции коры, а также обязательно убрать с растений любой укрывной материал и почистить цветники.



Позаботиться о почве

Апрель – удачное время для работы с почвой, особенно если на дачном участке уже сошел снег. Где-то землю можно просто рыхлить с помощью граблей, а где-то перекопать, уточнил Андрей Туманов.

"Удобрять почву тоже можно. Обычно ранняя весна – время азотных удобрений, поскольку они ускоряют рост. Одно из лучших – карбамид в жидком виде. Растворять по инструкции, в среднем около 30 граммов на 10-литровое ведро. Затем вылить его в ямки или углубления и закопать", – пояснил специалист.

Также в качестве удобрений можно использовать кальциевую или калиевую селитру, а уже после этого переходить к первым высадкам в теплице.





Ольга Воронова садовод Как раз сейчас можно и нужно засеивать в теплицу холодостойкие культуры. Например, редис, шпинат, лук, укроп, капусту на рассаду. Уже в мае туда засаживаем томаты, перцы и баклажаны – они теплолюбивые.

После 23 апреля, когда погода начнет постепенно стабилизироваться, Ольга Воронова порекомендовала заняться посадкой саженцев, например кустов смородины, крыжовника, а также яблони.

Помимо того, во втором месяце весны на даче стоит заняться починкой конструкций грядок, которые могли сломаться под снегом, проверить работу светильников и в целом привести весь участок в порядок.

