Юрист Локтионова рассказала, как защитить дачный участок от паводка

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Самой эффективной мерой защиты дома и огорода от паводка являются дренажные каналы (сеть искусственных путей, по которым вода выводится за пределы участка. – Прим. ред.). Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на юриста, эксперта в управлении садового некоммерческого товарищества (СНТ) Надежду Локтионову.

"Дренажные каналы изначально планировались практически во всех садоводческих товариществах, потому что, как правило, садоводам давали у нас неудобицу – это болотистая местность, которая каждый год подтапливается, даже несмотря на обилие осадков", – прокомментировала Локтионова.

По словам эксперта, сеть искусственных путей обязательно нужно чистить и ничем не засыпать. Часто садоводы засыпают дренажные каналы, чтобы расширить площадь своего земельного участка. Однако для начала нужно положить трубу, которая будет выводить лишнюю воду через канаву.

Локтионова также посоветовала строить дом на возвышении, чтобы избежать затопления. Здание можно построить на сваях, заключила эксперт.

В начале апреля активное половодье зафиксировали в 36 регионах России. Подтоплены свыше 1 970 жилых домов, больше 10 000 приусадебных участков, 190 низководных мостов и 120 участков автодорог.