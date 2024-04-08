Депутат Чаплин призвал улучшить систему дренажа на даче для защиты от паводка

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Россиянам стоит проверить и улучшить систему дренажа на своей даче перед сезоном паводков, сказал депутат Госдумы Никита Чаплин, сообщает News.ru.

"Определите ключевые зоны, где может скапливаться вода, и оборудуйте дождеприемники с системами отведения воды. Разработка канав и резервуаров может помочь регулированию уровня воды", – рассказал парламентарий.

По его словам, урожай помогут защитить также различные возвышения, включая высокие грядки, холмики или повышенные площадки. Однако если дача расположена в низине, то участок стоит поднять при помощи завоза грунта. Это, в частности, создаст благоприятные условия для растений, а также предотвратит затопление.

"Также можно использовать временные барьеры для предотвращения проникновения воды", – посоветовал он.

Для строительства дамб можно использовать как грунты, так и песок или мешки с песком, заключил Чаплин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказывал, что из-за рекордного количества снега в регионе могут произойти паводки. Поэтому все русла рек и находящиеся в низине населенные пункты попали в первоочередную зону контроля властей.

В первую очередь, добавлял он, подтопление угрожает Луховицам. В МЧС РФ сообщали, что активная фаза весеннего половодья началась в 36 субъектах РФ.