Москвичам рассказали о погоде 3 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В пятницу, 3 мая, в столице ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 8 до 10 градусов, в Подмосковье – от 6 до 11 градуса.

Скорость северного ветра составит 5–10 метров в секунду, атмосферное давление установится на отметке 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее замглавы ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков предупредил, что в ночь на 4 мая температура воздуха в Москве опустится до нуля градусов, а в Подмосковье – до минус трех градусов. Также, по его словам, в ночь на 6 мая в столице ожидается до минус двух градусов. Он добавил, что похолодание пришло в город с Баренцева моря.

Синоптик Александр Ильин сообщил, что тепло вернется в Москву после 19 мая.

