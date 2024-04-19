Собянин: 14 школьников и студентов колледжей отправились в экспедицию в Арктику

Московские школьники и студенты колледжей отправились покорять Крайний Север. За две недели они пройдут на лыжах по морскому льду, построят арктический городок и будут столярничать. Все участники выдержали строгий отбор.

Как написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, маршрут экспедиции пройдет от острова Большой до мыса Челюскин по льду моря Лаптевых. Подробнее о том, кто вошел в состав экспедиции, и целях поездки, – в эфире телеканала Москва 24.