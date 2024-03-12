Молодежная группа вернулась в Москву с учебно-тренировочных сборов в Карелии

В Москву с учебно-тренировочных сборов в Карелии вернулась группа студентов и школьников. В тайге они провели почти неделю. За это время они прошли на лыжах больше 100 километров, жили в палатках, исследовали леса и озера.

Учащиеся соревнуются за право войти в состав "Большой Арктической Экспедиции". В апреле два отряда под руководством опытного полярного путешественника Матвея Шпаро отправятся на самую северную точку континентальной части России – мыс Челюскин.

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