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12 марта, 07:30

Общество

Молодежная группа вернулась в Москву с учебно-тренировочных сборов в Карелии

Молодежная группа вернулась в Москву с учебно-тренировочных сборов в Карелии

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В Москву с учебно-тренировочных сборов в Карелии вернулась группа студентов и школьников. В тайге они провели почти неделю. За это время они прошли на лыжах больше 100 километров, жили в палатках, исследовали леса и озера.

Учащиеся соревнуются за право войти в состав "Большой Арктической Экспедиции". В апреле два отряда под руководством опытного полярного путешественника Матвея Шпаро отправятся на самую северную точку континентальной части России – мыс Челюскин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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