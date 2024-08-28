Цены на букеты в России за три года выросли на 40%

Цены на букеты в РФ за последние три года выросли на 40%. Об этом свидетельствуют результаты исследования.

Если в 2021 году цветочную композицию можно было купить в среднем за 1 608 рублей, то в 2024-м – уже за 2 307 рублей. Однако, по словам флористов сэкономить на цветах к 1 сентября все еще можно. Например, если заказать их в интернет-магазине заранее и выбрать нужную дату доставки. Также некоторые школьники дарят учителям один букет от всего класса.

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