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28 августа, 15:45

Экономика

Цены на букеты в России за три года выросли на 40%

Цены на букеты в России за три года выросли на 40%

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Цены на букеты в РФ за последние три года выросли на 40%. Об этом свидетельствуют результаты исследования.

Если в 2021 году цветочную композицию можно было купить в среднем за 1 608 рублей, то в 2024-м – уже за 2 307 рублей. Однако, по словам флористов сэкономить на цветах к 1 сентября все еще можно. Например, если заказать их в интернет-магазине заранее и выбрать нужную дату доставки. Также некоторые школьники дарят учителям один букет от всего класса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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