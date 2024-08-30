Жители Одинцова пожаловались на подростков, устраивающих ночные заезды на питбайках

Рев моторов не дает спокойно спать жителям Одинцова. Там подростки почти каждую ночь устраивают ночные заезды на питбайках. Более того, они снимают глушители со своих транспортных средств.

По словам юриста Дмитрия Седова, в столице действует закон о тишине, согласно которому громкие звуки транспортных средств запрещены. В определенное время они должны быть оборудованы глушителями.

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