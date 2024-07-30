Светлана Акулова: водоемы районов Пресненский и Хорошёво-Мнёвники стали чище

Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"

Состояние водоемов в районах Пресненский и Хорошёво-Мнёвники улучшилось. Об этом сообщила инженер-эколог, директор Московского зоопарка Светлана Акулова в ходе круглого стола, посвященного сохранению водных ресурсов Москвы.

"Режимные наблюдения проводятся в устье реки Таракановка в Хорошёво-Мнёвниках и ручье Студенце в Пресне. Эти водоемы испытывают значительную антропогенную нагрузку, к тому же их возможности к естественному самоочищению снижены из-за того, что они заключены в подземные коллекторы. Но даже при наличии этих факторов мы наблюдаем положительную динамику", – цитирует Акулову Агентство "Москва".

По ее словам, если в 2011 году вода в ручье Студенце характеризовалась как "загрязненная", в последние три года класс качества улучшился до "слабо загрязненной" и в 2024 году уже характеризуется как "условно чистая".

"Река Таракановка также улучшила свой класс качества воды", – добавила директор Московского зоопарка.

Она также обратила внимание и на особенности работы по благоустройству набережных.

"Важно не просто благоустроить места для отдыха москвичей, но и создать там все условия для сохранения богатой экосистемы водоемов. Нужно формировать культуру бережного отношения к природе у всех поколений, развивать в том числе волонтерское движение", – отметила Акулова.

Кроме того, она подняла вопрос о необходимости регулярного мониторинга состояния водоемов столицы.

По сообщению столичного комплекса городского хозяйства, уже более 10 лет в Москве активно ведутся работы по восстановлению водоемов, очищению сточных вод, благоустройству набережных. Так, с 2011 по 2023 год в Москве привели в порядок 138 прудов и русловых участков московских рек, из них 39 – в 2023 году. Также водоемы были очищены от илового осадка и грунта. Специалисты извлекли 109 тысяч кубических метров ила.

Как рассказали в столичном комплексе городского хозяйства, в 2023 году для городской водосточной сети построили 18 современных станций очистки атмосферных осадков. Таким образом, общее количество очистных сооружений поверхностного стока достигло 248 объектов.

Ранее сообщалось, что в районе Гольяново восстанавливают Красноярские пруды. Там начался комплекс работ по очистке и восстановлению водоемов. Специалисты комплекса горхозяйства очистят ложе прудов от ила, отремонтируют береговые полосы, создадут зоны биоплато, где высадят водные растения разных видов. Завершение работ намечено на третий квартал 2024 года.

