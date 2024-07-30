30 июля, 15:36Город
Светлана Акулова: водоемы районов Пресненский и Хорошёво-Мнёвники стали чище
Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"
Состояние водоемов в районах Пресненский и Хорошёво-Мнёвники улучшилось. Об этом сообщила инженер-эколог, директор Московского зоопарка Светлана Акулова в ходе круглого стола, посвященного сохранению водных ресурсов Москвы.
"Режимные наблюдения проводятся в устье реки Таракановка в Хорошёво-Мнёвниках и ручье Студенце в Пресне. Эти водоемы испытывают значительную антропогенную нагрузку, к тому же их возможности к естественному самоочищению снижены из-за того, что они заключены в подземные коллекторы. Но даже при наличии этих факторов мы наблюдаем положительную динамику", – цитирует Акулову Агентство "Москва".
По ее словам, если в 2011 году вода в ручье Студенце характеризовалась как "загрязненная", в последние три года класс качества улучшился до "слабо загрязненной" и в 2024 году уже характеризуется как "условно чистая".
"Река Таракановка также улучшила свой класс качества воды", – добавила директор Московского зоопарка.
Она также обратила внимание и на особенности работы по благоустройству набережных.
"Важно не просто благоустроить места для отдыха москвичей, но и создать там все условия для сохранения богатой экосистемы водоемов. Нужно формировать культуру бережного отношения к природе у всех поколений, развивать в том числе волонтерское движение", – отметила Акулова.
Кроме того, она подняла вопрос о необходимости регулярного мониторинга состояния водоемов столицы.
По сообщению столичного комплекса городского хозяйства, уже более 10 лет в Москве активно ведутся работы по восстановлению водоемов, очищению сточных вод, благоустройству набережных. Так, с 2011 по 2023 год в Москве привели в порядок 138 прудов и русловых участков московских рек, из них 39 – в 2023 году. Также водоемы были очищены от илового осадка и грунта. Специалисты извлекли 109 тысяч кубических метров ила.
Как рассказали в столичном комплексе городского хозяйства, в 2023 году для городской водосточной сети построили 18 современных станций очистки атмосферных осадков. Таким образом, общее количество очистных сооружений поверхностного стока достигло 248 объектов.
Ранее сообщалось, что в районе Гольяново восстанавливают Красноярские пруды. Там начался комплекс работ по очистке и восстановлению водоемов. Специалисты комплекса горхозяйства очистят ложе прудов от ила, отремонтируют береговые полосы, создадут зоны биоплато, где высадят водные растения разных видов. Завершение работ намечено на третий квартал 2024 года.
Две зоны отдыха благоустроят в Зеленограде