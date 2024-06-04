Красноярские пруды начали восстанавливать в Гольянове

В районе Гольяново восстанавливают Красноярские пруды. Там начался комплекс работ по очистке и восстановлению водоемов.

В рамках запланированных работ специалисты комплекса городского хозяйства выполнят очистку ложе прудов от иловых отложений, отремонтируют береговые полосы, создадут зоны биоплато, в которых высадят водные растения разных видов. Завершение работ намечено на третий квартал 2024 года.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.