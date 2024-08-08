08 августа, 22:00Происшествия
Жители Чертанова пожаловались на громкие звуки дрифтеров
Жители улицы Красного маяка в Чертанове пожаловались на громкие звуки дрифтеров, которые собираются по ночам и не дают спать.
Люди уже обратились в полицию.
О том, удалось ли вычислить нарушителей спокойствия и можно ли привлечь их к ответственности – в эфире телеканала Москва 24.
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