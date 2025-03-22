Украина встретится с США в Саудовской Аравии 23 марта

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Украинская и американская делегации встретятся в Саудовской Аравии 23 марта, в воскресенье. Об этом сообщает офис украинского президента.

Между тем на следующий день, 24 марта, в Эр-Рияде состоятся российско-американские переговоры. Российскую сторону представят глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа. В числе членов американской делегации в переговорах примут участие советник президента Штатов по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, в ходе встречи стороны обсудят урегулирование конфликта на Украине и возобновление Черноморской инициативы.

В ходе встречи Штаты намерены организовать непрямые переговоры между представителями РФ и Украины для выяснения условий каждой стороны для полного прекращения огня, обращал внимание спецпосланник американского президента Кит Келлог.