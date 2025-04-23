Посол Келин заявил, что пасхальное перемирие показало возможность соглашения по Украине

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Российская инициатива по пасхальному перемирию продемонстрировала возможность выхода в будущем на рамочное соглашение по Украине. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

"Для всех очевидно, что наша инициатива о пасхальном перемирии сыграла огромную роль в нынешней ситуации. Она на деле доказала, что остановить военные действия вполне возможно", – отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

Также дипломат назвал грубой критику Великобритании в отношении предложения о перемирии. По словам посла, после этого в Лондоне продолжили призывать Россию к прекращению огня.

Пасхальное перемирие действовало в период с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что готов соблюдать это предложение. Он также выступил с инициативой, подразумевающей продление перемирия после окончания пасхальных суток.

При этом, как указывали в Минобороны России, ВСУ 19 раз обстреляли приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей во время перемирия. ВС РФ строго соблюдали прекращение огня.

По словам Владимира Путина, предложение по пасхальному перемирию рассматривалось Киевом как игра судьбами и жизнями людей. Российский лидер также выразил мнение, что Украине "подсказали" не отвергать мирные инициативы.