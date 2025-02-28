Си Цзиньпин назвал РФ и КНР друзьями

Фото: brics-russia2024.ru/Алексей Даничев

Россия и Китай являются настоящими друзьями, которые прошли множество испытаний, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу.

Глава Китая также отметил, что в 2025 году уже дважды разговаривал с Владимиром Путиным.

"Мы на высшем уровне разработали план развития отношений КНР и РФ и подробно обсудили ряд важных международных и региональных вопросов", – приводит слова Си Цзиньпина ТАСС.

Председатель КНР подчеркнул, что текущий год имеет историческую значимость как для Москвы, так и для Пекина. Страны отметят 80-ю годовщину победы СССР в Великой Отечественной войне и 80-ю годовщину победы Китая в народной войне сопротивления японской агрессии.

По словам Си Цзиньпина, странам необходимо непрерывно улучшать стратегическую координацию и практическое взаимодействие, а также развивать дух "неизменного добрососедства".

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю их историю. По его словам, государства не настроены против других стран, а их отношения стали примером.

Как уточнил Шойгу, РФ и КНР взаимодействуют на широкой общности интересов, равноправии и глубоком доверии.