Шойгу указал на беспрецедентно высокий уровень отношений РФ и КНР

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Отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю их историю. Об этом в рамках переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

По его словам, государства не настроены против других стран, а их отношения стали примером. Как уточнил Шойгу, РФ и КНР взаимодействуют на широкой общности интересов, равноправии и глубоком доверии.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что Владимир Путин держит на особом контроле реализацию договоренностей с Си Цзиньпином.

"Прежде всего передаю вам теплый привет и наилучшие пожелания президента Российской Федерации Владимира Путина, который высоко ценит сложившиеся с вами доверительные, дружеские и рабочие отношения", – цитирует Шойгу ТАСС.

Секретарь Совбеза РФ находится в Пекине с рабочим визитом. Он уже провел переговоры с главой МИД Китая Ван И.

В рамках диалога Шойгу отметил созвучие подходов двух стран по ключевым международным и региональным проблемам. По его словам, страны выступают с солидарных позиций в рамках ООН, Совбеза, "Группы двадцати", АТЭС и других структур. Глава Совбеза также поблагодарил Китай за поддержку председательства России в БРИКС в 2024 году.

