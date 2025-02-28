Переговоры Шойгу и главы МИД КНР Ван И начались в Пекине

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В Пекине начались переговоры секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и главы МИД Китая Ван И, передает ТАСС.

Шойгу прилетел с рабочим визитом в Пекин утром в 28 февраля. С представителями КНР, в частности с председателем республики Си Цзиньпином, секретарь российского Совбеза планирует обсудить международные и региональные проблемы, а также двусторонние вопросы в сфере обеспечения безопасности.

Также в конце февраля Шойгу посещал Малайзию, где принял участие в переговорах по ключевым вопросам двусторонних отношений, среди которых темы безопасности и обороны, а также развитие сотрудничества.