Мизулина попросила МВД проверить блогера Золо на рекламу наркошопов в его соцсетях

Фото: телеграм-канал ZOLO2004

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила обращение в МВД с вопросом о проверке блогера Ивана Золо на наличие рекламы наркошопов в его социальных сетях и песнях.

"Как сообщают пользователи, реклама присутствовала на ресурсах блогера, в закрепленных подарках, а также в одном из новых треков", – написала Мизулина в своем телеграм-канале.

Она также подчеркнула, что, по мнению ее подписчиков, рекламу блогер публикует регулярно, а спустя время удаляет ее. Золо оправдывает появление таких постов в своих соцсетях действиями менеджеров или плохим самочувствием, отметила Мизулина.

Ранее Мизулина обвинила рэпера Icegergert в пропаганде криминальной субкультуры среди подростков. Она опубликовала видео, в котором артист на концерте в Москве 27 октября выпивает содержимое стопки и выкрикивает лозунг "Жизнь ворам!". Глава Лиги безопасного интернета увидела в этом открытую пропаганду криминальной субкультуры. Против Icegergert возбудили административное дело о пропаганде экстремистской атрибутики.