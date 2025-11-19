19 ноября, 18:27Шоу-бизнес
Мизулина попросила МВД проверить блогера Золо на рекламу наркошопов в его соцсетях
Фото: телеграм-канал ZOLO2004
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила обращение в МВД с вопросом о проверке блогера Ивана Золо на наличие рекламы наркошопов в его социальных сетях и песнях.
"Как сообщают пользователи, реклама присутствовала на ресурсах блогера, в закрепленных подарках, а также в одном из новых треков", – написала Мизулина в своем телеграм-канале.
Она также подчеркнула, что, по мнению ее подписчиков, рекламу блогер публикует регулярно, а спустя время удаляет ее. Золо оправдывает появление таких постов в своих соцсетях действиями менеджеров или плохим самочувствием, отметила Мизулина.
Ранее Мизулина обвинила рэпера Icegergert в пропаганде криминальной субкультуры среди подростков. Она опубликовала видео, в котором артист на концерте в Москве 27 октября выпивает содержимое стопки и выкрикивает лозунг "Жизнь ворам!". Глава Лиги безопасного интернета увидела в этом открытую пропаганду криминальной субкультуры. Против Icegergert возбудили административное дело о пропаганде экстремистской атрибутики.