Дело о пропаганде экстремистской атрибутики заведено против рэпера Icegergert

Фото: телеграм-канал ICEGERGERT

Административное дело о пропаганде атрибутики экстремистской организации возбуждено в отношении рэпера Icegergert (настоящее имя – Георгий Гергерт. – Прим. ред.). Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее заявила, что Icegergert пропагандирует криминальную субкультуру среди подростков. Она опубликовала видео, на котором видно, как артист выпивает содержимое стопки и выкрикивает лозунг "Жизнь ворам!" во время концерта в Москве 26 октября.

Мизулина напомнила, что летом 2025 года правоохранители проверяли треки Icegergert на предмет пропаганды нацистской символики или атрибутов экстремистских организаций, а также пропаганды наркотиков. В качестве причины для проведения данных мероприятий глава Лиги безопасного интернета указала частые драки и другие опасные ситуации на концертах исполнителя.

Лингвисты определили, что произнесенная рэпером фраза связана с криминальной субкультурой, тюремным образом жизни и одобряет действия лиц, поддерживающих движение АУЕ (признано экстремистским и запрещено в РФ). Эксперты усмотрели в действиях артиста пропаганду атрибутики экстремистской организации, в связи с чем в отношении исполнителя было возбуждено дело.

Сам Icegergert уже ознакомился с материалами дела и признал свою вину в совершении данного правонарушения. Рэпер извинился за тост с лозунгом "Жизнь ворам", заявив, что "позволил себе лишнего" под воздействием алкоголя. Он отметил, что не поддерживает запрещенные в России организации, а также любит страну и говорит об этом на всех своих концертах.

Теперь материалы дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу. Артисту грозит до 15 суток административного ареста.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин после произошедшего потребовал, чтобы Icegergert прошел военную службу. Он попросил Минобороны России вызвать артиста на комиссию. Общественник предположил, что за время службы рэпер пересмотрит свое отношение к "воровской романтике и в целом к жизни".

