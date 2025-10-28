Мизулина обвинила рэпера Icegergert в пропаганде криминальной субкультуры среди подростков

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/iceicegergert

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале заявила, что рэпер Icegergert (настоящее имя – Георгий Гергерт. – Прим.ред.) пропагандирует криминальную субкультуру среди подростков.

Мизулина опубликовала видео, где артист выпивает содержимое стопки и выкрикивает лозунг "Жизнь ворам!" во время концерта в Москве 27 октября. Она расценила эти слова как открытую пропаганду и напомнила, что движение АУЕ (экстремистское движение, запрещенное в РФ) признано в России экстремистским и запрещено.

По ее словам, летом текущего года ГУ МВД России по Москве инициировало проверку треков Icegergert на предмет пропаганды нацистской символики или символики экстремистских организаций, а также пропаганды наркотиков.

Причиной Мизулина назвала частые драки и другие "опасные ситуации" на концертах исполнителя.

Ранее глава Лиги безопасного интернета призвала СК и Генпрокуратуру проверить концерт певца Егора Крида на умышленное совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних. Исполнитель прямо на сцене поцеловался с одной из танцовщиц.

Сам Крид заявлял, что Мизулина таким образом обесценивает семейные ценности и ломает детям психику. Он отметил, что поцелуи – это нормально, и они являются неотъемлемой частью нормальных, здоровых отношений между парнем и девушкой.

Певца поддержала артистка Ольга Бузова. Она заявила, что Крид транслирует правильные ценности. Позднее Мизулина обвинила исполнителя в продвижении букмекеров и онлайн-казино. По ее словам, артист упоминал подобного рода компании во время прямых трансляций в период с 2023 по 2024 год.