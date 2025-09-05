Мизулина заявила, что Крид продвигает онлайн-казино

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила в своем телеграм-канале, что певец Егор Крид продвигал в своих социальных сетях букмекеров и онлайн-казино, которые были созданы на Украине.

По ее словам, исполнитель упоминал подобного рода компании в том числе во время прямых трансляций в период с 2023 по 2024 год. В частности, в это время он рекламировал два онлайн-казино. Создатели и менеджмент этих ресурсов являются украинцами, подчеркнула Мизулина.

При этом управлять организацией впоследствии стали граждане Армении, после чего сервисы прекратили свое существование. Как отметила глава Лиги безопасного интернета, до сих пор неизвестно, знал ли Крид о происхождении ресурсов, платили ли ему за рекламу и были ли учтены налоги.

"Ну и ключевое – использовались ли средства российской молодежи, которую Крид вовлек в эти азартные игры через рекламу на своих ресурсах, на финансовую поддержку ВСУ?" – отметила Мизулина, добавив, что на этот вопрос могут ответить ФНС, Росфинмониторинг, МВД и ФСБ.

Глава Лиги безопасного интернета подчеркнула, что подробная информация по этой теме может появиться в ближайшее время.

"Стоит также напомнить о том, что Крид в 2022 году выступил против проведения СВО", – подчеркнула она.

Также Мизулина указала, что некоторое время назад была опубликована фотография, на которой Крид запечатлен в компании "ярых русофобов". По ее данным, фото было сделано в Соединенных Штатах. Глава Лиги обратила внимание, что на снимке запечатлен в том числе иностранный агент (стример Алексей Губанов. – Прим. ред.).

"Сейчас эту информацию почему-то активно пытаются зачистить", – подчеркнула Мизулина.

Комментируя данные высказывания, Крид в своем телеграм-канале рассказал, что фото было сделано около двух лет назад на дне рождения его знакомого. Певец указал, что мероприятие происходило в Дубае, а не в США. Кроме того, он подчеркнул, что в тот момент упомянутый Мизулиной человек не был иноагентом.

Музыкант также отметил, что в таком контексте глава Лиги безопасного интернета могла бы также упомянуть один из его треков, который был записан с другим иностранным агентом. При этом представленную Мизулиной информацию он назвал фейками.

"Больная на всю голову, но очень смешная. Топи себя дальше. Продолжай осваивать фотошоп и свою фантазию", – заявил Крид.

Вместе с тем он обратил внимание, что Мизулина размещает в своем телеграм-канале символы, которые в настоящий момент запрещены в России, однако 3,5 года назад их еще можно было публиковать. В связи с этим музыкант посоветовал главе Лиги безопасного интернета не нарушать закон.

На концерте в "Лужниках", который прошел 30 августа, Крид прямо на сцене поцеловался с одной из танцовщиц. На эту ситуацию обратила внимание Мизулина, которая призвала СК и Генпрокуратуру проверить шоу на умышленное совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних.

После этого артист заявил, что Мизулина ломает детям психику, а также совращает несовершеннолетних и обесценивает семейные ценности. Крид добавил, что поцелуи – это нормально и они являются "неотъемлемой частью нормальных, здоровых отношений между парнем и девушкой".

Позицию артиста поддержала певица Ольга Бузова. Она призвала остановить травлю Крида и заявила, что он транслирует правильные ценности.