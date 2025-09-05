Фото: ТАСС/Валерия Калугина

Певец Егор Крид переделал номер с поцелуем. Новую версию танца музыкант выложил на своей странице в TikTok.

"Новая версия нашумевшего номера", – подписал публикацию Крид.

На видео девушка в шубе, маске, камуфляжных штанах и массивной обуви хлопает в ритм песни "Malo".

На концерте в "Лужниках", который прошел 30 августа, Крид прямо на сцене поцеловался с одной из танцовщиц. На это отреагировала Мизулина, призвав СК и Генпрокуратуру проверить шоу на умышленное совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних.

В ответ на обвинения артист заявил, что Мизулина ломает детям психику, а также совращает несовершеннолетних и обесценивает семейные ценности. Кроме того, Крид отметил, что поцелуи – это нормально, так как они являются "неотъемлемой частью нормальных, здоровых отношений между парнем и девушкой".

Артиста поддержала певица Ольга Бузова. Она призвала остановить травлю Крида и заявила, что он транслирует правильные ценности.