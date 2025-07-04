Мизулина возмутилась, что Manizha пропустили на границе РФ

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказала недовольство по поводу возвращения певицы Манижи Сангин (Manizha) в Россию. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Мизулина напомнила, что исполнительница ранее осудила проведение специальной военной операции и делала заявления, оправдывающие действия террористов.

"Я не очень понимаю, а как она вообще попала обратно в Россию? Почему на границе не были заданы соответствующие вопросы?" – написала она.

В апреле прошлого года Следственный комитет РФ организовал проверку певицы по статье об оправдании терроризма после того, как она опубликовала в соцсетях пост о теракте в "Крокус Сити Холле".

В своей публикации певица, высказываясь о трагедии, назвала задержание подозреваемых в совершении теракта "публичной пыткой". Кроме того, артистка, имеющая гражданство Таджикистана, заявила, что террористы не имеют национальности и в любой ситуации нужно "оставаться людьми".