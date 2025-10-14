Мосгорсуд признал высказывания Лебедева и Дудя порочащими честь Мизулиной

Фото: youtube.com/vdud (Юрий Дудь признан в РФ иноагентом)

Мосгорсуд признал законным решение по иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести, достоинства и деловой репутации к дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом), передает РИА Новости.

Постановление Лефортовского суда столицы осталось без изменений, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Ранее указанная судебная инстанция частично удовлетворила иск Мизулиной, подтвердив, что сведения в материале Лебедева и Дудя не соответствуют действительности, порочат честь и репутацию истца и Лиги безопасного интернета.

Дизайнера и блогера обязали удалить фрагменты видеоматериалов с оскорблениями Мизулиной, а также выплатить штраф в размере 300 и 200 тысяч рублей соответственно.

Поводом для обращения в суд стало интервью, которое Лебедев дал Дудю. В ходе него, сказала Мизулина, было затронуто ее личное достоинство.

Дизайнер извинился перед главой Лиги безопасного интернета, но уточнил, что не поддерживает общественную деятельность, которой она занимается.