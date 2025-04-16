Представитель Мизулиной заявил о мести Дудя за иноагентство в интервью с Лебедевым

Фото: youtube.com/@vdud (Юрий Дудь признан в РФ иноагентом)

Блогер Юрий Дудь (признан в России иноагентом) вопросом дизайнеру Артемию Лебедеву о главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной хотел отомстить ей за содействие в признании его иноагентом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юридического представителя Мизулиной.

В рамках заседания Лефортовский суд Москвы продолжает рассматривать иск главы Лиги безопасного интернета о защите чести, достоинства и деловой репутации.

"Дудь, задавая вопрос Лебедеву в такой форме в интервью, фактически понимая, какой будет ответ, мстил Мизулиной, так как она последовательно отслеживала его публикации, обращала на это внимание правоохранительных органов", – указал представитель Мизулиной.

Глава Лиги безопасного интернета подала в суд в прошлом году, поскольку в интервью Лебедева Дудю были сведения, которые, по ее мнению, порочили честь, достоинство и деловую репутацию как организации, так и ее самой.

В свою очередь, дизайнер принес извинения, однако Мизулина не приняла их и пообещала приобщить к делу. Также суд принял результаты экспертизы, которая расценила высказывания Лебедева как частное мнение.

При этом в апреле этого года Мизулина уточнила исковые претензии и добавила еще четыре видеозаписи по гражданскому иск. Она попросила признать недостоверными ролики от 13 сентября 2023 года, 9 и 13 февраля, а также 1 августа 2024-го.

