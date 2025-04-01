Мизулина предъявила новые претензии к Лебедеву и Дудю

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина уточнила исковые претензии и добавила еще четыре видеозаписи по гражданскому иску о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву. Об этом ТАСС заявил адвокат дизайнера Калой Ахильгов.

По его словам, в уточненном иске Мизулина попросила признать недостоверными видеоролики от 13 сентября 2023 года, 9 и 13 февраля, а также 1 августа 2024-го.

Соответчиком по иску является блогер Юрий Дудь (признан в России иноагентом).

Глава Лиги безопасного интернета обратилась в суд, поскольку в интервью Лебедева Дудю были сведения, которые, по ее мнению, порочили честь, достоинство и деловую репутацию как организации, так и ее самой.

Дизайнер принес извинения, однако Мизулина не приняла их и пообещала приобщить к делу. Также суд принял результаты экспертизы, которая расценила высказывания Лебедева как частное мнение.

Однако октябре прошлого года столичный суд приостановил производство по иску Мизулиной. Причина – назначение судом собственной экспертизы.