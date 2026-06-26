В Москве следователи раскрыли убийство женщины 20-летней давности

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Столичные следователи раскрыли убийство женщины, совершенное более 20 лет назад. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу следственного комитета Москвы.

Инцидент произошел в июле 2005 года у жилого дома на Большой Андроньевской улице. Фигурант дела и его знакомая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорили с потерпевшей. В ходе ссоры мужчина задушил женщину чулками, а его соучастница удерживала ее. После они покинули место происшествия.

Изначально личности злоумышленников установить не удалось. Однако в результате анализа ранее собранных доказательств был выявлен мужской генотип, позволивший установить личность подозреваемого. Соучастница преступления скончалась в 2006 году.

Ранее в селе Приморского края 15-летний подросток задушил свою 16-летнюю возлюбленную во время ссоры. После совершения преступления он спрятал тело и заявил знакомым, что случайно нашел девушку без сознания у гаражей.

Первоначальный осмотр не выявил внешних признаков насильственной смерти, однако судебно-медицинская экспертиза установила причину – механическая асфиксия. Возбуждено уголовное дело.