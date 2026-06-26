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26 июня, 18:18

Политика

Буданов признал, что Россия всегда будет соседом Украины

Фото: ТАСС/AP/Gian Ehrenzeller (Кирилл Буданов, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов)

Украинцам стоит готовиться к тому, что Россия всегда будет соседом Украины, заявил глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на украинские СМИ.

Он заявил, что в любом случае определенная российская территория всегда будет граничить с Украиной. Но на данном этапе обсуждать формат будущих отношений с РФ все еще преждевременно. По его словам, текущей задачей является прекращение боевых действий.

Ранее Евросоюз и Киев официально приступили к переговорам о вступлении Украины в ЕС. Переговоры начались вскоре после снятия Венгрией вето на интеграцию Украины, так как Киев вернул права венгерскому меньшинству в Закарпатье.

В это же время венгерский премьер-министр Петер Мадьяр сомневается по поводу возможного вступления Украины в ЕС. По словам Мадьяра, позицию Венгрии разделяют и другие страны объединения.

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