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26 июня, 17:55

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NYP: в США родителей обвинили в смерти сына от ожирения

В США родителей обвинили в смерти сына от ожирения

Фото: 123RF.com/praewpailyn

В американском штате Мичиган супругам предъявили обвинения в убийстве второй степени после смерти их 7-летнего сына, который, по версии следствия, страдал ожирением и годами не получал необходимой медпомощи. Об этом сообщает New York Post.

Дэмиен и Джессика О'Брайен предстанут перед судом также по обвинению в жестоком обращении с ребенком и пытках. По информации прокуратуры, смерть мальчика стала результатом "исключительного и чудовищного пренебрежения" со стороны родителей.

После проведения судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что причиной смерти ребенка стала дилатационная кардиомиопатия – это заболевание сердечной мышцы, развитию которого, по словам экспертов, способствовало тяжелое ожирение.

На момент смерти рост мальчика был около 127 сантиметров, а вес – 116 килограммов. По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, здоровый вес ребенка такого роста и возраста составляет 23–33 килограмма.

Следствие установило, что мальчик никогда не посещал школу. За свою жизнь он был на приеме у врача всего один раз, несмотря на наличие у семьи медицинской страховки.

Ранее экс-участница бразильского шоу о похудении Латония Поттейн умерла из-за остановки сердца после того, как набрала вес до 320 килограммов. Ее госпитализировали с дыхательной недостаточностью, а спустя время она скончалась. При жизни женщина рассказывала, что с июня 2024 года она была прикована к кровати.

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