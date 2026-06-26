Юрист Русяев: навязчивые звонки в домофон грозят штрафом до 2 тысяч рублей

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Заявление участковому и запрос записей видеокамер в управляющей компании помогут в борьбе с домофонными хулиганами. Об этом Москве 24 рассказал юрист Илья Русяев.

Ранее россиянка пожаловалась в соцсетях на то, что дети бесконечно звонят ей через домофон, так как связывают номер ее квартиры – 67 – с мемом six-seven. По мнению Русяева, чтобы пресечь это, жительнице квартиры нужно зафиксировать правонарушение.

"Сразу следует письменно запросить у управляющей компании (УК) записи с подъездных камер: они сохраняют дату, время и лица тех, кто нажимает на кнопку. Также доказательством может быть видеофиксация самого домофона, если она есть. К тому же стоит заручиться показаниями соседей и произвести собственную съемку на телефон", – отметил юрист.

Далее важно написать заявление участковому, описав действия детей и отметив, что они часто повторяются и мешают покою. К документу прикладываются все имеющиеся материалы. После этого полицейский должен установить личности детей и родителей.





Илья Русяев юрист Навязчивые звонки в дверь подпадают под статью о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ). Она предусматривает штраф от 500 до 1 тысячи рублей либо арест до 15 суток. Однако отвечать по этой статье человек начинает с 16 лет, а арест и вовсе не применяется к лицам, не достигшим 18.

Поэтому, если дети не достигли указанного возраста, спрос будет с родителей по статье о неисполнении ими обязанностей по содержанию и воспитанию (5.35 КоАП РФ). Материалы нарушений уйдут в комиссию по делам несовершеннолетних, и разговор с семьей пойдет уже на официальном уровне.

"Взрослым грозит предупреждение или штраф от 500 до 2 тысяч рублей, однако сильнее, в том числе и на детей, обычно действует именно беседа в комиссии", – отметил юрист.

Кроме того, если осада квартиры через домофон длится очень долго и причиняет ощутимые переживания, пострадавший вправе обратиться в суд за компенсацией морального вреда. Выплачивать его опять же придется родителям хулиганивших детей, заключил Русяев.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, за какие сообщения в домовых чатах грозит тюремный срок. Например, если назвать соседку "толстой коровой", можно понести ответственность по статье об оскорблении (5.61 КоАП РФ). Гражданина ждет штраф от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.