Трамп заявил, что обсудил по телефону торговые пошлины с лидерами других стран

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в интервью, что провел в прошедшие выходные телефонные переговоры с главами европейских и азиатских государств по вопросу торговых пошлин, сообщает ТАСС.

По словам Трампа, европейские и азиатские лидеры хотят заключить с США торговую сделку, чтобы ослабить пошлины. При этом президент не уточнил, с кем именно вел беседы.

"Они садятся за стол переговоров. Они хотят поговорить, но разговора не будет, пока они не будут платить нам много денег на ежегодной основе", – заявил глава Белого дома.

Также Трамп подчеркнул, что заключит торговую сделку с КНР только в том случае, если будет устранен дефицит торгового баланса, который сейчас имеется со стороны США. По мнению президента, из-за этого дефицита Штаты ежегодно теряют сотни миллиардов долларов.

Ранее, 2 апреля, США объявили о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Минимальная ставка таможенных пошлин на импортные товары установлена в размере 10%. При этом таможенные пошлины в отношении импорта из Китая – 34%.

В ответ Пекин с 10 апреля вводит дополнительные пошлины в размере 34% на всю продукцию из США. Кроме того, Китай внес 16 американских компаний в список экспортного контроля в целях защиты национальной безопасности и интересов.