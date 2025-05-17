Агент актера Калюжного заявил, что артист уйдет на срочную службу в армию 27 мая

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Актер Глеб Калюжный отправится на срочную службу в армию 27 мая, заявил его агент Григорий Сухов в беседе с РИА Новости.

В этот день в 08:00 артист уйдет в армию со сборного пункта на Угрешской, уточнил представитель Калюжного. При этом агент не раскрыл, в каких войсках он будет проходить службу.

В начале марта в отношении Калюжного было возбуждено уголовное дело об уклонении от срочной службы в армии. В правоохранительных органах пояснили, что во время осеннего призыва актер не пришел на сборный пункт, откуда его должны были направить на военную службу.

После этого СМИ выяснили, что актер пойдет служить в армию не раньше мая из-за отсрочки. Ему позволили закончить съемки и сдать весеннюю сессию.

Сам Калюжный опроверг информацию о том, что он якобы пытается избежать службы, заявив, что является патриотом, а появившиеся в Сети материалы являются не более чем слухами.