На востоке Москвы опечатали магазин "Смешные цены" за нарушение антиковидных мер

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Роспотребнадзор опечатал магазин "Смешные цены" на востоке столицы за нарушение мер профилактики COVID-19. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"За нарушения санитарного законодательства был опечатан магазин "Смешные цены" по адресу: Сокольническая площадь, дом 9а", – рассказал специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в ВАО Мурад Алискандиев.
Инспекторы установили, что в помещении не проводится обеззараживание воздуха. Кроме того, в магазине отсутствовали средства дезинфекции. Другие выявленные нарушения – несоблюдение масочного режима и отсутствие термометрии сотрудников.
За выявленные правонарушения магазину грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда в соответствии с частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ.
Накануне в столице опечатали кальянную "Мята Lounge Каспийская" в ЮАО за нарушение мер профилактики распространения коронавируса. По данным Роспотребнадзора, всего с начала года приостановили работу 135 кальянных.
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