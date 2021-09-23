Психолог рассказала, как интерьер квартиры отражает темперамент ее владельца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Архитекторы и дизайнеры утверждают, что дом может многое рассказать о характере, привычках, образе жизни, увлечениях и гостеприимстве его хозяев. Психолог, владелица бюро интерьерного дизайна и декорирования Кристина Роднова рассказала, о чем умеет говорить интерьер, сообщает сайт "Аргументы и факты".

В первую очередь, по словам Родновой, на колорит и стиль интерьера влияет темперамент человека. Так, холерики часто меняют дизайн своего интерьера.

"Пестрая, яркая стилистическая смесь – это все про холерика. Эти люди любят выбирать необычные предметы интерьера: светильники, стулья, абстрактные картины. Холерики очень любопытны, чутко прислушиваются к новым веяниям прогресса. Их дом оборудован по последнему слову техники. Они обожают мобильную модульную мебель и чаще всего предпочитают минимализм и хай-тек", – убеждена психолог.

Интерьеры в классическом стиле, по мнению Родновой, свидетельствуют о том, что это жилье принадлежит флегматику: люди с этим темпераментом часто остаются верны традициям и отдают предпочтение долговечной функциональной мебели.

Меланхолики чаще всего придают особое значение уюту. Таким людям важно окружить себя любимыми вещами, создать в доме атмосферу тепла и безопасности. В квартирах меланхоликов часто можно встретить теплые ковры и плотные шторы.

"И полная противоположность тому – интерьер сангвиника: в закрытых классических помещениях нейтральных оттенков ему скучно. Баухаус – это то, что ему нужно. Желтый, красный, оранжевый, зеленый. И чем ярче и контрастнее, тем интереснее. В квартире сангвиника все просто, но со вкусом. Главное – это яркие оттенки, много свободного пространства, света, солнца и хорошего настроения", – отмечает Роднова.

По мнению специалиста, не меньше различий можно обнаружить между комнатами, в которых живут мужчины и женщины. Психолог подчеркивает, что квартиры женщин чаще выдержаны в теплой цветовой гамме, в то время как мужчины предпочитают в интерьерах контраст.

Многое может сказать о человеке и стиль, в котором оформлено жилище. Так, любителям минимализма присуща самоорганизация и дисциплина.

"Хозяин такого дома ведет упорядоченную жизнь, планирует каждый свой шаг и вдумчиво относится к любым деталям. Минимализм – это рай для перфекциониста", – убеждена Роднова.

Владельцы скандинавского интерьера, напротив, любят уют и домашнюю атмосферу. При обустройстве жилья такие люди, прежде всего, руководствуются комфортом вещей, а не их функциональностью.

Ампир способен подчеркнуть могущество власти. В такой квартире все демонстрирует высокий статус владельца жилья и его достаток: напольные покрытия, обои из шелка и парчи, потолки с позолоченной лепниной, колонны с античными мотивами, большие зеркала. Ну и, конечно же, большая площадь помещений и высокие потолки.

Молодой среди интерьеров стиль баухаус говорит о том, что его владельцы – творческие люди, готовые идти на риск. Такое жилье будет обставлено компактно, без лишнего декора, ведь для его владельцев дорогие вещи не ценность.

"Это очень яркие личности, которые смело выражают свои мысли, но не признают лидерства. Для них не имеет значения социальный статус, никаких предметов роскоши, ведь главное – это удобство и свобода", – заключила Кристина Роднова.

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