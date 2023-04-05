Собянин рассказал о диспансерном наблюдении за москвичами с сердечной недостаточностью

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Проект по диспансерному наблюдению за москвичами с хронической сердечной недостаточностью продолжают реализовывать в столице. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

Как отметил градоначальник, эта программа охватывает почти миллион жителей столицы. Заболевание можно заметно облегчить, если вовремя обратиться к врачу, который подберет необходимое лечение, добавил он.

"По новому московскому стандарту пациенты получают индивидуальную программу наблюдения. Врачи контролируют их состояние в динамике. Для этого в ЕМИАС запущен сервис "Диспансерное наблюдение", – говорится в его публикации.

Мэр столицы объяснил, что сервис позволяет специалистам удаленно следить за состоянием здоровья пациентов. Например, если врач видит, что человек вызывал скорую, он может пригласить его на дополнительный прием, чтобы изменить схему лечения.

Также пациенты всегда могут связаться с помощниками, которые ответят на все волнующие вопросы и помогут записаться на обследование. По словам Собянина, консультацию можно получить у 400 специалистов.

"Для нас главная цель – сформировать у пациентов с хроническими заболеваниями культуру заботы о своем здоровье: своевременно проходить необходимые исследования, без пропусков принимать лекарства, следить за изменениями состояния", – резюмировал мэр.

Ранее Собянин сообщил, что высокотехнологичную медицинскую помощь в Москве получают свыше 100 тысяч человек в год.

По его словам, это критически важная область современного здравоохранения. Он напомнил, что трансплантации органов и тканей, эндопротезирование суставов конечностей и участков сосудистого русла, сложные хирургические операции и другие уникальные технологии позволяют поставить на ноги и обеспечить полноценную жизнь в случаях, когда другие методы лечения оказываются бессильны.



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