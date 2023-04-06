21:15Город
Дороги Москвы четыре раза промоют в апреле после зимы
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В апреле московские дороги промоют со специальным шампунем четыре раза. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Традиционно после зимы проводим месячник по благоустройству, в рамках которого пройдут комплексные промывки всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий", – приводят слова заммэра в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
С помощью шампуня будут удалены загрязнения, которые невозможно смыть водой, например, мазутные и масляные пятна. В ходе первого этапа специалисты промывают дороги средством, в ходе второго – водой. В труднодоступных местах промывка осуществляется вручную.
Шампунь является безопасным для людей и животных. Средство не содержит кислот и щелочей и разлагается в почве.
1 апреля в Москве стартовал месячник благоустройства. До 30 апреля в столице промоют более тысячи памятников, приведут в порядок общественные пространства и дворовые территории и организуют ряд других работ по благоустройству.
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