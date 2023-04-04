Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Благоустройство Воробьевской набережной стартовало на западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Благоустройство Воробьевской набережной и создание Аллеи Спортивной Славы станут завершающим этапом воссоздания уникального природного и спортивного кластера "Воробьевы горы", – рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, для москвичей появятся комфортные зоны для отдыха и занятий спортом у воды. Кроме того, в результате реализации проекта увеличится длина пеших маршрутов почти на три километра.

Бирюков добавил, что работы будут проводиться одновременно на всей протяженности Воробьевской набережной. Для безопасности пешеходов специалисты установили ограждения и разместили информационные баннеры. В данный момент убирается старое дорожное покрытие, а также прокладывается кабельная канализация, куда будут убраны воздушные провода.

На набережной специалисты создадут зону для прогулок, вдоль парапета появится беговая дорожка со спецпокрытием. Кроме того, будет обустроена двусторонняя велороллерная трасса.

В рамках благоустройства установят 40 фонарей и 120 уличных торшеров, комфортные лавочки, удобные навигационные указатели. Также планируется провести полное обновление смотровой площадки на крыше причального сооружения.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в этом году в столице продолжится комплексное благоустройство Ленинского проспекта, начатое несколько лет назад.

По словам градоначальника, в результате работ сохранится привычный облик исторической части проспекта. В то же время там появится больше зелени и качественное освещение, пешеходная зона станет удобнее, будут отремонтированы водосточные сети.



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