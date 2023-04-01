11:30Мэр Москвы
Собянин: 1 апреля в Москве начинается месячник весеннего благоустройства
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Традиционный месячник весеннего благоустройства состоится в Москве с 1 по 30 апреля. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
"Уже с наступлением устойчивого тепла коммунальные службы приступили к зачистке территорий от остатков снега и промывке отдельных тоннелей, мостов, путепроводов и фонтанов", – подчеркнул он.
По словам мэра столицы, за апрель планируется благоустроить общественные пространства и дворовые территории, жилищный фонд, дороги и дорожно-транспортную инфраструктуру, около 2 тысяч инженерных сооружений, более 1,1 тысячи памятников и объектов монументального искусства, фонари, вентиляционные шахты и территории учреждений и предприятий.
Градоначальник уточнил, что также будут вестись работы по озеленению и цветочному оформлению столицы.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что более 1,6 тысячи дворовых территорий будут благоустроены в Москве в 2023 году. Он отметил, что важными элементами в создании комфортной городской среды являются деловые территории.
В рамках благоустройства планируется установить новые скамейки, обновить детские и спортивные площадки, создать новые места для парковки автомобилей и обустроить новую дорожно-тропиночную сеть.
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