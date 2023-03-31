"Мой район. Обратная связь": благоустройство Воробьевской набережной

В порядок приводят Воробьевскую набережную по программе благоустройства пространства вдоль Москвы-реки. Обновление набережной входит и в проект по возрождению спортивного кластера на Воробьевых горах.

Специалисты делают удобные беговые и пешеходные дорожки, трассу для велосипедистов. Кроме того, они обновят все освещение, там появятся грунтовые светильники и небольшие фонари. На набережной разместят скамейки, а на крыше одного из причальных вестибюлей организуют смотровую площадку с видом на реку.

Еще реконструируют лестничные спуски и почистят все гранитные причалы. Также рядом с Воробьевской набережной создадут Аллею славы звезд зимних Олимпийских игр. Это будет новый парадный вход на Воробьевы горы.

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