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"Мой район. Обратная связь": благоустройство Воробьевской набережной

"Мой район. Обратная связь": благоустройство Воробьевской набережной

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В порядок приводят Воробьевскую набережную по программе благоустройства пространства вдоль Москвы-реки. Обновление набережной входит и в проект по возрождению спортивного кластера на Воробьевых горах.

Специалисты делают удобные беговые и пешеходные дорожки, трассу для велосипедистов. Кроме того, они обновят все освещение, там появятся грунтовые светильники и небольшие фонари. На набережной разместят скамейки, а на крыше одного из причальных вестибюлей организуют смотровую площадку с видом на реку.

Еще реконструируют лестничные спуски и почистят все гранитные причалы. Также рядом с Воробьевской набережной создадут Аллею славы звезд зимних Олимпийских игр. Это будет новый парадный вход на Воробьевы горы.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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