Маттиас Варниг покинет должность главы Nord Stream 2 AG

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Маттиас Варниг в марте покинет пост гендиректора Nord Stream 2 AG, выступающей оператором газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

"Маттиас Варниг завершит свой срок пребывания на посту генерального директора <...> и уйдет в отставку в конце марта 2023 года", – говорится в заявлении.

Отмечается, что после этого руководить деятельностью оператора газопровода будет управляющий комитет, возглавляемый администратором в лице компании Transliq AG.

В январе этого года сооснователь Netflix Рид Хастингс покинул пост гендиректора стриминговой площадки. На его место пришел операционный директор компании Грег Питерс, а сам Хастингс стал председателем совета директоров.



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