Более девяти тысяч московских предприятий по итогам года оказались прибыльными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Доходы крупных и средних прибыльных предприятий столицы в 2022 году выросли на 9,1% по сравнению с 2021 годом и составили свыше 9,2 триллиона рублей, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он пояснил, что к прибыльным относят компании, доходы от деятельности которых в рассматриваемом периоде превышали расходы. По словам Ефимова, порядка 30% прибыли в прошлом году обеспечили торговые предприятия – почти 2,8 триллиона рублей, в том числе 2,1 триллиона рублей в оптовой торговле.

Еще 15,3% пришлось на обрабатывающие производства – 1,4 триллиона рублей. На финансовую сферу пришлось почти 1,2 триллиона рублей, или 12,8%. Также высокие показатели зафиксировали в профессиональной, научной и технической деятельности и деятельности в области информации и связи – 717 и 713 миллиардов рублей соответственно.

Среди отраслей наибольшая доля прибыльных предприятий сконцентрирована в торговле, где их почти 79%, в обрабатывающих производствах – 78% и в образовании – 77%. Лидирует по приросту прибыли в 2022 году строительство.

Такие компании заработали 456 миллиардов рублей, что почти вдвое превышает показатели 2021 года. Главными причинами такого роста стало активное стимулирование строительства, сохранение всех проектов городского развития, а также использование стройкой широкого перечня федеральных и московских отраслевых мер поддержки.

Серьезный темп роста прибыли показали также компании, которые относятся к отраслям, больше всех пострадавшим от пандемии. В 2022 году гостиницы и предприятия общественного питания увеличили прибыль на 68% – более чем до 48 миллиардов рублей. В сфере транспортировки и хранения прибыль выросла на 38% – до 635 миллиардов рублей.

Высокий рост показали торговля и сфера финансов, в которых прибыль увеличилась более чем на 20%. Туристические агентства увеличили прибыль в семь раз, полиграфические производства – почти в шесть раз, ветеринарные клиники – в три раза.

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