Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, каким будет после реставрации павильон ВДНХ "Радиоэлектроника и связь". Работы планируется завершить в 2023 году.



"Здание построили в 1937-м, а потом дважды реконструировали. Позже фасады были закрыты, часть богатого декора демонтировали. Сейчас специалисты по архивным фотографиям и данным возвращают павильону его исторический облик 1954 года, когда он назывался "Поволжье", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, в настоящее время эксперты занимаются воссозданием и реставрацией декоративного покрытия терраццо стилобата. Ранее оно было потеряно, его пришлось заменить на бетонную брусчатку.

Собянин рассказал, что в фонтанах-каскадах устанавливается современное оборудование. Также специалисты воссоздают терразитовую отделку фасада здания. Она максимально соответствует исторической технологии 50-х годов. Кроме того, реставрируются живописные полотна на потолках и обрамления из лепнины.

В рамках работу на прежние места установят 32 люстры из бронзы, которые создали по историческим фотографиям.

Мэр добавил, что летом 2022 года на здание павильона ВДНХ была возвращена композиция "Рабочий и колхозница" с гербом РСФСР и фигуры солдата и матроса, утраченные более 60 лет назад. В данный момент фасад снова украшают 48 барельефов и 8 горельефов.



"В будущем в павильоне разместится Олимпийский музей России", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что восстановлением памятников архитектуры занимаются реставраторы, однако за состоянием объектов и ходом работ должен кто-то следить. В Москве этим занимаются специалисты департамента культурного наследия.

Отмечается, что за последние 12 лет в Москве в рамках программы реставрации памятников архитектуры удалось привести в порядок больше 2 тысяч зданий. Сейчас работы продолжаются на более чем 570 объектах.



На павильон ВДНХ "Радиоэлектроника и связь" вернули утраченные скульптуры

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