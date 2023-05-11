Новое общественное пространство появится на Лужнецкой набережной – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новое общественное пространство планируют обустроить на Лужнецкой набережной. Сергей Собянин рассказал о проекте в своем официальном телеграм-канале.

"Рядом с "Лужниками", на территории бывшего завода "Союз", строится большой многофункциональный комплекс. Также благоустроят набережную и создадут места для занятий спортом и творчеством", – говорится в его публикации.

Градоначальник добавил, что благоустроенную территорию соединят с беговой дорожкой вдоль Москвы-реки. Реализация проекта позволит заметно увеличить ее протяженность, она составит больше трех километров. Кроме того, спортсмены и велосипедисты смогут любоваться видами на Нескучный сад и Андреевский монастырь.

Ранее сообщалось, что в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге Москвы появится водоем с зоной отдыха. Пруд создадут на месте заболоченного участка, недалеко от пересечения улиц Ясеневой и Воронежской. Поблизости организуют экотропу и проложат пешеходные маршруты.

Основная задача, которая стоит перед столичным комплексом городского хозяйства, заключается в создании комфортного пространства для отдыха и занятий спортом, прогулок с детьми.



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