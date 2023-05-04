Собянин рассказал о благоустройстве парка имени 40-летия ВЛКСМ

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Специалисты приступили к благоустройству парка имени 40-летия ВЛКСМ на юго-западе столицы, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что парк заложили после фестиваля молодежи и студентов 1957 года. За более 60 лет его территория стала выглядеть запущенной. Чтобы сохранить его исторический вид, при проведении работ будут использоваться архивные материалы, чертежи и фотографии.

Специалисты отреставрируют сохранившиеся скульптурные композиции и воссоздадут те, что были утрачены. В парке восстановят три фонтана, оснастив их современным оборудованием. Появится новая детская площадка и скейт-парк.

Старые дорожки приведут в порядок, проложат новые, повсюду установят лавочки и фонари. Территорию озеленят, восстановив старые и обустроив новые цветники. Для удобства автомобилистов отремонтируют заезд и парковку возле Большого Московского цирка.

Собянин рассказал, что службы городского хозяйства уже провели четверть работ по благоустройству Воробьевской набережной и Аллеи спортивной славы звезд зимних Олимпийских игр.

По его словам, на набережной появится двухсторонняя велороллерная трасса и беговая дорожка, будут обновлены тротуары вдоль набережной. Также появится ландшафтная подсветка, благодаря которой вечерние прогулки станут еще приятнее.

На Аллее спортивной славы обустроят зеленые зоны с лавочками и качелями, для любителей активного отдыха организуют площадки для паркура и игры в петанк.

Ранее Собянин рассказал, что портал "Узнай Москву" предоставил рейтинг популярных мест города, включая усадьбы, музеи и заповедники. По словам мэра, в топ вошли сад "Эрмитаж", усадьбы Воронцово и Кусково, а также музей-заповедник "Коломенское". Градоначальник отметил, что майские праздники являются поводом для посещения одного из предложенных мест.



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