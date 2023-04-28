Собянин: в этом году Москву украсят около 56 млн цветов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Около 56 миллионов цветов украсят столицу в этом году, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Уже к майским праздникам высадят почти 5 миллионов рассады виолы. Также распустятся около 15 миллионов тюльпанов, им на смену придут петунии, бегонии и другие однолетники, а затем высадят и многолетники", – говорится в его публикации.

Мэр Москвы отметил, что цветы украшают город с конца апреля и до поздней осени, поскольку специалисты осуществляют поэтапную высадку. Кроме того, для ухода за растениями применяются новые технологии, добавил Собянин.

По словам градоначальника, самый большой цветник будет в Парке Победы на Поклонной горе. Он будет представлять собой российский триколор из 360 тысяч цветов. Его площадь составит 3,3 тысячи квадратных метров. Также на территории парка оформят цветочные часы с циферблатом и механизмом в почве. Они будут состоять из около 7,5 тысячи виол.

Цветник с восточными орнаментами украсит Манежную площадь. Более 50 тысяч цветов распустятся на площади 900 квадратных метров.

Композицию в стиле дворянских усадеб из 70 тысяч цветов подготовили на территории НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Ее площадь составляет 1,2 тысячи квадратных метров.

Собянин уточнил, что всего в 2023 году Москву украсят больше 56 миллионов цветов 150 видов.

Ранее мэр города рассказал, что в столице более 950 благоустроенных парков и зеленых территорий, свыше 500 благоустроенных улиц и общественных пространств, при этом город постоянно продолжают приводить в порядок, а многие идеи для этого подсказывают москвичи.

По его словам, в предстоящие годы на пустующих или плохо благоустроенных территориях города появятся новые общественные пространства. Так, например, в районе Восточном в порядок приведут центральную часть Главной улицы.



В столице появились первоцветы на фоне по-летнему теплой погоды