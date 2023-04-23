Больше миллиона цветов украсят ВДНХ этой весной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На ВДНХ этой весной распустится более миллиона цветов. На территории выставки высадили свыше 60 видов луковичных растений, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, уже сейчас ВДНХ украшают больше полумиллиона тюпанов, нарциссов и крокусов, мускари и сцилл разных видов. Их высадили еще прошлой осенью. Например, на Центральной аллее посетители могут увидеть фиолетовые крокусы, белые сциллы и ботанические тюльпаны.

В конце апреле или начале мая на территории выставки распустятся белые и малиновые тюльпаны, махровые тюльпаны желтого, желто-оранжевого, белого и розового цветов.

Отмечается, что цветы на ВДНХ занимают площадь в 66 тысяч квадратных метров. Из них чуть больше 17 тысяч "квадратов" приходится как раз на луковичные растения.

Ранее сообщалось, что всего в этом году московские улицы, парки и скверы украсят более 56 миллионов цветов. Клумбы с цветами горожане и гости столицы традиционно смогут увидеть на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на Новом Арбате, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе.

